Израиль планирует привлечь 13 тыс студентов

11 октября 2018 15:32 (UTC+04:00)

Израильский Совет по высшему образованию утвердил программу по увеличению количества иностранных студентов в израильские университеты с 11 тысяч до 24 тысяч человек. Об этом в четверг сообщают изрильские СМИ.

Основной упор будет сделан на привлечение студентов из стран Южной Азии и Дальнего Востока, в первую очередь – из Китая и Индии. Также будут привлекаться еврейские студенты из Канады и США.

Кроме того, приоритет будет отдаваться привлечению студентов на вторую и третью академические степени.

Стоимость программы составляет 430 миллионов шекелей. Средства пойдут на разработку программ обучения на иностранных языках, прием иностранных студентов и отправку израильских студентов на образовательные программы за границей.

В руководстве Совета говорят, что основные цели программы – повышение качества образования, борьба с призывами к академическому бойкоту Израиля и повышение престижа израильской системы высшего образования на международной арене.

Официальный курс на 11 октября составил 0.28 ILS/USD

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