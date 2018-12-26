Парламент Израиля будет распущен по ускоренной процедуре

В среду Кнессет (израильский парламент) 20 созыва собирается покончить со своим существованием по ускоренной процедуре — всем не терпится заняться важными предвыборными делами, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Законопроект о роспуске израильского парламента за один день утвердят в трех чтениях, но еще неделю парламент собирается заниматься утверждением законов, которые уже согласованы между коалицией и оппозицией и не вызывают трений. Предполагается, что они будут приняты до вторника на следующей неделе.

Уже до завершения работы нынешнего состава, началась интенсивная предвыборная кампания. Два человека уже заявили о создании новых партий — Моше Яалон и Орли Леви-Абукасис. Последняя назвала свою партию «Гешер», так называлась партия ее отца в 90-е годы.

Расстроенная результатами опросов оппозиция ищет сотрудничества с новыми фигурами. Ави Габай предложил Бени Ганцу возглавить «Сионистский лагерь» и получил отказ. Ципи Ливни предложила все центристам объединиться в принципе. «Мерец» договорился с «Арабским списком» подписать соглашение об остаточных голосах.

Между тем, граждане Израиля уже начали получать предвыборную СМС-рекламу.

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