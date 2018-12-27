В Израиле рассказали, сколько времени займет уничтожение ливанских туннелей

Израильские военные объявили о нейтрализации ливанских туннелей, угрожавших приграничному городу Метуле, и прогнозируют, что им потребуется еще несколько недель на то, чтобы найти и уничтожить все подобные сооружения на северной границе страны, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ссылаясь на нежелание "облегчать жизнь" проиранскому движению "Хезболлах", в армии отказываются называть точное число обнаруженных подземных ходов, которые были, как считают израильтяне, предназначены для заброски диверсантов из элитного подразделения "Радван".

"Завершена нейтрализация трансграничных наступательных туннелей, которые были вырыты из района шиитской деревни Кафр-Кела... Действия армии обороны Израиля сорвали планы "Хезболлах" атаковать город Метулу и его жителей", - сказано в пресс-релизе.

Подземные ходы израильтяне либо взрывают, либо заливают цементирующим раствором.

Официальный представитель армии Йонатан Конрикус сказал на брифинге для иностранных журналистов, что "Хезболлах" копала туннели на всем протяжении "голубой линии", отделяющей Израиль от Ливана. Военные, по его словам, намерены их все найти и уничтожить.

"Операция "Северный щит" продолжается. По нашим оценкам, до ее завершения остается несколько недель", - сказал Конрикус.

Операция, которая началась 23 дня назад, по-прежнему проходит в виде инженерных работ на израильской территории, хотя армия, опасаясь ответных действий "Хезболлах", привела в повышенную боеготовность части северного округа и стянула подкрепления к границе.

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