МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанским высотам

24 марта 2019 22:34 (UTC+04:00)

Глава МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

В пятницу американский лидер объявил, что намерен признать Голанские высоты частью Израиля.

По словам Каца, Трамп подпишет соответствующий документ в понедельник, 25 марта, в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Отношения Израиля и США прочнее чем когда-либо", - резюмировал Кац.

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