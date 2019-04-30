Нетаньяху заговорил о втором сроке для формирования коалиции

Глава правительства Биньямин Нетаньяху заявил, что ему может понадобиться дополнительное время для коалиционных переговоров и формирования нового правительства Израиля. Он предупредил об этом на закрытой части заседания фракции Ликуда перед принесением присяги новым составом Кнессета, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il

«Работа по формированию коалиции сейчас в разгаре. У этой непростой работы есть различные аспекты, в том числе дележ должностей, контроль над бюджетом государства и многие другие вещи. Я надеюсь, что эта работа завершится до окончательной даты, но я в этом совсем не уверен, потому что все ориентируются на финальную дату. Поэтому возможно нам понадобится второй срок», — цитирует премьер-министра агентство Ynet.

Напомним, что 17 апреля президент Ривлин вручил лидеру "Ликуда" официальное поручение сформировать правительство. По закону у Биньямина Нетаниягу есть для этого 28 дней, а если он не укладывается в этот срок, он может попросить у президента еще 14 дней.

Если оправдаются опасения Нетаньяху, и он попросит второй срок для переговоров, правительство должно быть сформировано к 29 мая. Если нет, президент может поручить эту задачу лидеру другой партии. Если же и он провалится, израильтяне вновь пойдут на выборы.

Подобный сценарий выглядит правдоподобно на фоне непримиримых позиций религиозных партий и НДИ, без поддержки которых Нетаньяху не получит коалиции.

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