Нетаниягу встретился с людьми, пережившими Холокост

Сегодня, накануне Дня памяти Катастрофы и героизма еврейского народа, премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его супруга Сара встретились в канцелярии главы правительства с людьми, пережившими Холокост, которые вечером 1 мая зажгут 6 факелов памяти в Мемориальном комплексе "Яд ва-Шем" на государственной церемонии, посвящённой Дню памяти Катастрофы и героизма еврейского народа, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



В этом году факелоносцами избраны: Белла Айзенман, Шауль Любович, Сара Шапира, Менахем Хаберман, Йегуда Маймон и Фани Бен-Ами. На церемонии их будет представлять Ципора Грант.



Каждый из них рассказал, как выжил в лагерях смерти, как перенёс тяготы войны, как репатриировался в Израиль и построил свой дом.



Премьер-министр сказал:

«Ваши истории - истории ужасной трагедии и высочайшего героизма. Вы испытали холод, страдания и муки и победили их. Вы победили - мы победили. Я никогда не забываю это. Вся семья отца моей жены была уничтожена.

В последние годы мы были в Венгрии, Будапеште, у памятника в Париже, в Салониках. Мы были там от вашего имени и знаем, что мы победили, потому что они смотрят на нас, как на могущественную державу. Мы были там пылью. Мы возвращаемся, и на нас смотрят, как на великую силу. Это начинается с силы духа».

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