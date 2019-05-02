Израиль замирает в скорбной памяти о жертвах Холокоста

Сегодня в 10 часов утра Израиль остановится, когда по всей стране будут слышны сирены в память о шести миллионах евреев, убитых нацистами во время Второй мировой войны, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Ежегодное поминовение - один из самых торжественных дней в национальном календаре Израиля, когда большая часть страны замирает, чтобы почтить память тех, кто пострадал от нацистской машины убийства.



За сиренами последуют церемонии, посвященные Дню памяти жертв Холокоста, в школах, государственных учреждениях и на армейских базах, в том числе церемония возложения венков к мемориалу "Яд Вашем" и ежегодное зачитывание в Кнессете имен жертв.



"Марш живых" в лагере смерти Освенцим-Биркенау в Польше начнется в 13.00. На официальном государственном мероприятии в музее "Яд Вашем" представителями людей, переживших Холокост, были зажжены шесть факелов в память о жертвах геноцида.



Согласно исследованию, количество нападений на евреев в 2018 году, вызванное стрельбой, в результате которой погибли 11 верующих в синагоге "Древо жизни" в Питтсбурге 27 октября, увеличилось на 13 процентов.



Отдельное исследование Антидиффамационной лиги, опубликованное на этой неделе, показало снижение общих антисемитских инцидентов, но увеличение насилия против евреев в Соединенных Штатах.

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