В Беркли начнут изучать Израиль

3 мая 2019 15:12 (UTC+04:00)

Калифорнийский университет в Беркли создал профессорско-преподавательский состав по изучению Израиля, передает Trend со ссылкой на Mignews.com

Кафедра является первой в университете в этой области и будет предоставлять курсы, исследования и программы Института еврейского права и изучения Израиля в Беркли, говорится в заявлении университета.

Кафедра обеспечена грантом в размере 5 миллионов долларов от Фонда семьи Хелен Диллер. Она будет возглавляться Роном Хасснером, соруководителем факультета института Беркли и экспертом по международным отношениям между религией и конфликтами. Хасснер, лауреат премии университета за выдающиеся достижения в области образования, является доцентом политологии. Осенью 2018 года Хасснер стал вести первые регулярные курсы в Беркли по конфликтам на Ближнем Востоке.

Хелен и Сэнфорд Диллер встретились в начале 1950-х годов в Беркли, когда они были студентами. В 2002 году семья Диллеров подарила Беркли пожертвования в размере 5 миллионов долларов, которые в настоящее время обеспечивают финансирование Центра еврейских исследований кампуса и поддерживают его директора, исследовательские фонды факультетов, а также стипендиальные и исследовательские фонды аспирантов.

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