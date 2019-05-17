Тель-Авив тестирует цифровую валюту

17 мая 2019 16:27 (UTC+04:00)

Муниципалитет Тель-Авив-Яффо приступил к осуществлению месячного пилотного проекта, первого в истории Израиля, в ходе которого будет изучена целесообразность использования цифровой валюты, а покупатели, применяющие при расчетах цифровые кошельки, смогут рассчитывать на вознаграждение, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Городские власти реализовывают пилотную программу совместно с израильским стартапом Colu Techonologies Ltd., который разработал новый цифровой кошелек.

В рамках пилотного проекта потребители, которые участвуют в пяти транзакциях на сумму не менее 20 шекелей (5,6 долл. США) за штуку на местных предприятиях с помощью приложения Colu, получают вознаграждение в размере 25 цифровых монет в приложении. Эти монеты стоят приблизительно 25 шекелей(7 долл.США) и должны использоваться в зарегистрированных магазинах в Тель-Авиве.

В заявлении муниципалитета говорится, что главной целью проекта является поддержка местного бизнеса, вовлечение жителей в городскую жизнь, а также повышение степени взаимодействия между властями и жителями. Программа будет тестироваться в течение месяца.

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