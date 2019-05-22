Представлен список кандидатов на должность госконтролера

22 мая 2019 09:37 (UTC+04:00)

Список кандидатов на должность государственного контролера был представлен в секретариат Кнессета в понедельник вечером, сообщает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com

Государственный контролер избирается Кнессетом в рамках тайного голосования на семилетний срок. В обязанности должностного лица входит проверка и аудит исполнительной власти, местных органов власти и других государственных органов.

В список кандидатов входят бухгалтер Матания Энгельман, которого поддерживает коалиция, и генерал-майор Гиора Ром, которого поддерживает оппозиция.

Ром, бывший пилот израильских ВВС, занимал должность главы Национального управления безопасности дорожного движения Израиля и Управления гражданской авиации, а также генерального директора Еврейского агентства.

В последний момент кандидатура адвоката Михаль Розенблюм, также поддержанной коалиционными партиями, была снята, в результате чего Энгельман, генеральный директор Совета по высшему образованию и бывший генеральный директор Техниона, стал единственным кандидатом в правящие партии.

Текущий государственный контролер - Йосеф Шапира, который занимал эту должность с 2012 года. Выборы назначены на 3 июня.

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