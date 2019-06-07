Израильские стартапы удостоились многочисленных грантов

Израильские компании и исследователи получили 423 гранта от крупнейшей в Европе программы исследований и инноваций в 2018 году, говорится в заявлении Управления по инновациям Израиля, передает Trend со ссылкой на Агентство Mignews.com



Таким образом, общая сумма грантов, предоставленных европейской программой Horizon 2020, составляет 742 миллиона евро (834 миллиона долларов), выделенных 1062 израильским проектам и фирмам с момента создания фонда в 2014 году.



Горизонт 2020 является частью усилий ЕС по расширению международного сотрудничества в области исследований и инноваций, стратегического приоритета для союза. В заявлении говорится, что это позволяет более эффективно решать глобальные социальные проблемы, создает возможности для бизнеса и делает научную дипломатию частью внешней политики Европы.



Ожидается, что в период до 2020 года в рамках реализации программы Horizon 2020 распределит около 80 миллиардов евро.



Среди израильских получателей грантов - компании Vectorious, Optima Design Automation, Triox Nano, проект PlaMOS и многие другие.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.