Израильский сайт Amazon может открыться до выборов в Кнессет

7 августа 2019 10:21 (UTC+04:00)

Штаб-квартира компании Amazon предпринимает максимум усилий, чтобы запустить торговлю на израильском сайте Amazon до выборов в Кнессет и еврейского нового года Рош а-шана, передает Trend со ссылкой на News.israelinfo.co.il.

Газета «Глобс» сообщает, что этим занимается берлинская штаб-квартира Amazon, курирующая израильское направление, а окончательное решение о старте примут в главном офисе в Сиэтле.

В «Амазоне» хотят открыть свою платформу в Израиле в период традиционного всплеска торговли в праздники месяца Тишрей, к которым из-за «шабатона» можно отнести и парламентские выборы. Апрельские выборы продемонстрировали большой рост продаж в торговых центрах.

Если это не удастся, то открытия стоит ожидать к концу ноября в канун «Черной пятницы» и «Кибер-понедельника» в начале декабря.

Это зависит от числа компаний, которые пожелают продавать свои товары на израильском сайте Amazon и от уровня их готовности к выполнению требований лидера мировой е-торговли. Они должны представить каталоги товаров, обеспечить их разнообразие, прейскуранты и удовлетворяющие правилам Amazon фотографии товаров и их описание.

Остается неизвестным, готов ли сайт на иврите к выходу в сеть. Торговые компании рассказали «Глобс», что Amazon оказывает на них сильное давление по части каталогов. С одной стороны в Сиэтле выражает готовность к скорому открытию, а с другой, не говорят ни слова о его предполагаемой дате.

В последние недели менеждер по продажам глобального «Амазона» Рольф Киммейер провел в Израиле встречи с руководством Банка Апоалим и владельцами торговых компаний, желающих продавать на платформе amazon.co.il.

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