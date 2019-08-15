Эммиграция из Израиля стремительно сокращается

Эмиграция из Израиля начала существенно сокращаться, о чем свидетельствует новый отчет Центрального статистического бюро страны, передает Trend со ссылкой на Mignews.com.

По данным "Аруц Шева", число израильтян, выезжающих за границу, резко упало до самого низкого уровня за последние 30 лет

Уточняется, что в 2017 году выехало из страны около 14 300 граждан и постоянный жителей. Этот показатель является самым низким показателем с 80-х годов, и на 6% меньше по сравнению с 2016 годом.

В отчете также указано, что число израильский эмигрантов сокращается с 2003 года на фоне растущего населения. Темпы эмиграции снизились примерно с 5 из каждых 1000 жителей Израиля в 1990 году до чуть более 1,5 из каждых 1000 в 2017 году.

Однако общая миграция израильтян остается отрицательной. Так, в 2017 году на родину вернулись 8 400 граждан и постоянных жителей, в результате чего разрыв составил примерно 5 800 человек. В 2016 году отрицательная миграция составила 6 300 человек.

Из 14 300 эмигрантов, выехавших из Израиля в 2017 году, 71% – евреи, 5% – арабы, а оставшиеся 24% – иммигранты, переехавшие в страну из бывшего СССР либо жители, не имеющие религиозной принадлежности.

Более того, из 8 400 израильтян, вернувшихся домой в 2017 году, 76% – евреи, 5% – арабы, 19% – иммигранты, переехавшие в страну из бывшего СССР либо жители, не имеющие религиозной принадлежности.

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