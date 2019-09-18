Лидер "Кахоль-Лаван" призвал к созданию правительства национального единства в Израиле

18 сентября 2019 04:47 (UTC+04:00)

Глава центристского блока партий "Кахоль-Лаван" Бени Ганц призвал в среду к формированию в Израиле правительства национального единства по итогам состоявшихся 17 сентября парламентских выборов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С этой ночи мы начинаем создавать на широкой основе правительство национального единства. Призываю политиков и соперников из всех политических сил работать вместе", - сказал Ганц, выступление которого в избирательном штабе "Кахоль-Лаван" транслировали основные каналы израильского телевидения.

"Необходимо подождать публикации окончательных официальных результатов [выборов], но, похоже, что мы выполнили нашу миссию", - продолжил политик. "По имеющимся на настоящий момент результатам экзитполов, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не сможет сформировать правое правительство", - пояснил он.

Ранее глава партии русскоязычных израильтян "Наш дом - Израиль" (НДИ), бывший министр обороны страны Авигдор Либерман также предложил сформировать правительство национального единства по итогам выборов в Кнессет 22-го созыва. Политик озвучил свою идею вскоре после публикации данных экзитполов, согласно которым ни одной из партий не удалось получить достаточное количество депутатских кресел для формирования устойчивой коалиции.

Публикация предварительных результатов подсчета голосов Центральной избирательной комиссией Кнессета ожидается в среду во второй половине дня. Окончательные результаты голосования будут обнародованы после учета голосов военнослужащих и дипломатов, что должно произойти не раньше 25 сентября.

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