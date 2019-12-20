В Израиле сообщили об одной выпущенной ракете со стороны сектора Газа

20 декабря 2019 00:51 (UTC+04:00)

Израильские военнослужащие зафиксировали запуск одной ракеты из сектора Газа, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Один запуск был сделан в сторону израильской территории из сектора Газа", - говорится в сообщении военных.

Сигнал оповещения о возможном ракетном обстреле прозвучал несколько минут назад в районе, прилегающем к сектору Газа, на юге страны.

Армия Израиля утром в четверг нанесла удар по объекту военной инфраструктуры ХАМАС на севере сектора Газа в ответ на ночной обстрел из анклава. Минувшей ночью сообщалось о срабатывании сирен, предупреждающих о возможном ракетном обстреле, в городе Сдерот. Позднее армия Израиля сообщила, что из сектора Газа была запущена одна ракета, ее перехватила система ПРО "Железный купол".

Кроме того, подразделение министерства обороны Израиля, занимающееся координацией правительственной деятельности на территориях (COGAT), сообщило, что в ответ на обстрел было решено сократить до десяти морских миль границу рыболовной зоны сектора Газа.

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