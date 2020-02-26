Hyundai сообщил о задержке в поставках лифтов в Израиль

Высокопоставленный представитель корпорации Hyundai уведомил израильские строительные компании о задержке поставок лифтов в связи с карантином, введенным на производящем их заводе в Китае, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Согласно сообщению, китайские власти требуют провести полную дезинфекцию предприятия, поэтому срок остановки работы на текущий момент неизвестен.

Задержка в поставке лифтов автоматически влечет за собой задержку завершении строительства, поскольку лифты заказываются индивидуально под каждое здание, и смена поставщика по ходу строительства проблематична.

Hyundai занимает около 20% израильского рынка лифтов.

Издание отмечает, что еще одной проблемой строителей стала задержка в поставках облицовочного камня из Китая, который также заказывается для каждого здания индивидуально.