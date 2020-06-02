Коронавирус выявили у сотрудника канцелярии премьера Израиля
Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает израильское государственное радио "KAN".
По данным радиостанции, в настоящий момент "проводится эпидемиологическое расследование" для установления лиц, с которыми контактировал заразившийся.
Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.
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