Коронавирус выявили у сотрудника канцелярии премьера Израиля

Коронавирус обнаружен у одного из сотрудников канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает израильское государственное радио "KAN".

По данным радиостанции, в настоящий момент "проводится эпидемиологическое расследование" для установления лиц, с которыми контактировал заразившийся.

Нетаньяху в конце марта был направлен на двухнедельный карантин после обнаружения коронавируса у одного из его советников. Премьер несколько раз в марте и апреле проходил тесты на коронавирус, все они дали отрицательный результат.