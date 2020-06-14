Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах
Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - распространила высказывания премьера его канцелярия.
Лента новостей
Заразившийся коронавирусом поэт: Призываю всех наших граждан понимать друг друга и быть ответственными
Нарушители требований жесткого карантинного режима будут привлечены к административной и уголовной ответственности
В Азербайджане наблюдается резкий рост потребления интернет-трафика - Ассоциация кабельных операторов
В Азербайджане стартует проект INTERACT с участием Андрея Звягинцева и других специалистов в сфере кино
В Азербайджане выявлено 352 новых случая инфицирования коронавирусом, вылечились 196, скончались 2 человека - Оперативный штаб