Израиль начинает шаги по созданию поселения в честь Трампа на Голанах

Израиль с 14 июня начинает реализацию "практических шагов" по созданию поселения в честь президента США Дональда Трампа на Голанских высотах. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Сегодня мы начнем практические шаги по созданию поселения Рамат-Трамп на Голанских высотах, суверенитет Израиля над которыми был признан президентом Трампом", - распространила высказывания премьера его канцелярия.