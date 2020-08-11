Ратифицировано соглашение о свободной торговле между Израилем и Колумбией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Колумбии Иван Дуке провели встречу в режиме видеоконференции и объявили о ратификации двустороннего соглашения о свободной торговле. Премьер-министр приветствовал решение президента Колумбии об открытии представительства Центра инноваций в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Это исторический момент в отношениях между Государством Израиль и Республикой Колумбия, потому что сегодня мы отмечаем два важных события: одно из них - это окончательная ратификация соглашения о свободной торговле между нашими странами, и второе – ваше сообщение об открытии представительства колумбийского Центра инноваций в Иерусалиме, столице Государства Израиль. Эти решения создают платформу для нашего сотрудничества, которая приведет наше партнерство и нашу дружбу к новым политическим и экономическим высотам.

Израиль - центр глобальных инноваций, Колумбия - одна из самых мощных экономик Латинской Америки, имеющая академическую и прочную научную базу. Сотрудничество между нами укрепит оба государства. Мы тесно сотрудничаем и по вопросам безопасности. Иван, ваше лидерство в борьбе с терроризмом является примером для остальных стран Латинской Америки", - сказал Нетаньяху.

Глава правительства отметил, что соглашение о зоне свободной торговли между Израилем и Колумбией - это прорывное соглашении с третьей по величине экономикой Латинской Америки. Подписание соглашения создаст возможности для израильской экономики в различных областях, таких как сельское хозяйство, технологии, медицина, а также в других областях.

Президент Дуке заявил, что откроет в Иерусалиме Центр инноваций неподалеку от израильского Управления инноваций, и подчеркнул, что Колумбия стремится развивать сферу инноваций в стране и черпает вдохновение из опыта Израиля.