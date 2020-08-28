Израиль атаковал военные объекты ХАМАС в Газе в ответ на запуск шаров со взрывчаткой

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу нанесла серию ударов по объектам движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск оттуда воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице израильского оборонного ведомства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Недавно истребители, летательные аппараты и танки ЦАХАЛ атаковали подземную инфраструктуру и военный пост террористической организации ХАМАС в секторе Газа. Атака была совершена в ответ на продолжавшийся в течение дня запуск воздушных шаров со взрывчаткой и горючими материалами из сектора Газа на территорию Израиля", - говорится в публикации.

Запуск шаров со взрывчаткой из сектора Газа на израильскую территорию возобновился после длительного перерыва в начале августа. В результате подобной деятельности в Израиле было зафиксировано несколько десятков пожаров, о пострадавших сообщений не поступало.