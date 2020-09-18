Авиакомпания Emirates запускает собственное производство кошерных блюд

Израиль 18 сентября 2020 12:13 (UTC+04:00)
Авиакомпания Emirates запускает собственное производство кошерных блюд

Комбинат бортового питания авиакомпании Emirates сообщил о намерении начать собственное производство кошерных блюд. Это заявление было сделано через два дня после подписания соглашения о нормализации отношений с Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Производство компания намерена запустить в январе 2001 года. В заявлении авиакомпании говорится, что за соблюдение условий сертификата о кошерности будут отвечать раввины еврейской общины Эмиратов, с главой которой подписано соглашение о намерениях.

Услугами комбината пользуются около сотни авиакомпаний, летающих из аэропорта Дубая.

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