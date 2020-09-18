Авиакомпания Emirates запускает собственное производство кошерных блюд
Комбинат бортового питания авиакомпании Emirates сообщил о намерении начать собственное производство кошерных блюд. Это заявление было сделано через два дня после подписания соглашения о нормализации отношений с Израилем, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Производство компания намерена запустить в январе 2001 года. В заявлении авиакомпании говорится, что за соблюдение условий сертификата о кошерности будут отвечать раввины еврейской общины Эмиратов, с главой которой подписано соглашение о намерениях.
Услугами комбината пользуются около сотни авиакомпаний, летающих из аэропорта Дубая.
Лента новостей
В поликлиниках функционирует служба доставки лекарств для одиноких, хронических и онкологических больных
GIE: "Южный газовый коридор" играет важную роль в обеспечении энергобезопасности Юго-Восточной Европы
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: С уважением чту светлую память выдающихся азербайджанских композиторов Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева, 135-летие которых сегодня мы отмечаем
Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном по поставкам углеводородов продолжается, несмотря на пандемию - Янкаускас
Письмо главы МИД Азербайджана о незаконной деятельности Армении на оккупированных территориях Азербайджана опубликовано как документ ООН
Помощник Президента встретился с НПО, осуществляющими деятельность в социальной, экономической, гуманитарной и демократической сферах (ФОТО)