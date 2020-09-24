Нетаньяху анонсировал ужесточение карантина в Израиле на две недели с 25 сентября

Израилю для преодоления второй волны коронавируса необходимо ужесточение введенного неделю назад карантина до тотального на две недели с 25 сентября, за которыми последуют еще две недели менее жесткого карантина. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в ходе состоявшегося заседания правительственной комиссии по коронавирусу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Чтобы спасти жизни израильтян, мы должны объявить полный карантин на две недели, который начнется в ближайшую пятницу (25 сентября) и продлится до конца праздника Симхат Тора (Радость Торы, завершается вечером 10 октября - прим. ТАСС). После этого будут еще две недели карантина, надеюсь, не очень строгого, но говорю заранее: все зависит от показателей заболеваемости", - распространила канцелярия премьера его высказывания, обращенные к министрам во время заседания комиссии.

Нетаньяху отметил, что "заболеваемость в Израиле растет, растет число тяжелых больных и число умерших". "Вторая волна коронавируса бьет по всем странам мира и по нам [Израилю] тоже. За последние два дня мы выслушали оценки специалистов, которые говорили, что если немедленно не принять жестких мер, мы пропадем", - пояснил глава кабмина необходимость ужесточения карантина.

Правительственная комиссия по коронавирусу заседала 9 часов во вторник и 8 часов в среду, но о решениях объявлено так и не было. По информации газеты Yedioth Ahronoth, ключевые министры договорились в обход комиссии о практически "герметичном карантине", в течение которого будут работать только продуктовые магазины и аптеки, а также промышленные предприятия, где невозможно остановить производственный цикл, а акции протеста и уличные молитвы можно будет проводить только при условии размещения людей в "капсулах" по 20 человек не далее 1 км от места жительства, индивидуальные занятия спортом будут разрешены на таком же расстоянии о дома. Решение об ужесточении карантина, как ожидается, будет принято в ходе голосования кабмина в четверг.