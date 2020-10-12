В Израиле за сутки коронавирусом заразились три тысячи человек

В Израиле за сутки коронавирусом заразились 3 060 человек. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Газета.ru, сообщил минздрав страны.

Всего в стране заразились 293 553, выздоровели 2 016 человек. В настоящий момент лечение проходят 52 892 пациента, 827 из них в тяжелом состоянии, 227 подключены к аппаратам ИВЛ.

18 сентября Израиль ввел повторный карантин, 25 сентября — ужесточил его до тотального. Граждане не могут покидать дома без уважительной причины, ходить в гости и собираться группами.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 37 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.