Израильские министры приняли решение продлить карантин в стране до 18 октября

Израильская правительственная комиссия по предупреждению распространения коронавируса приняла во вторник решение продлить действующий в стране карантин по меньшей мере до 18 октября. Об этом сообщает государственное радио Kan, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, в следующий раз правительственная комиссия по коронавирусу соберется 15 октября для обсуждения возможности поэтапного смягчения условий карантина со следующей недели. "Следующие два дня имеют решающее значение для понимания ситуации. Если цифры (показатели распространения инфекции) пойдут вверх, в четверг нам придется пересмотреть решение о возможности снятия ряда ограничений", - цитирует "Кан" высказывания премьер-министра Биньямина Нетаньяху на заседании во вторник.

С 18 сентября в Израиле действует уже второй в этом году карантин, который с 25 сентября был ужесточен до тотального. Изначально он вводился до 10 октября, затем был продлен до 14 октября. Израильтянам во время карантина запрещено без уважительной причины удаляться далее одного километра от места жительства, нельзя ходить в гости и собираться в количестве более 10 человек в помещении и 20 на улице, работают только продуктовые магазины и аптеки, а также предприятия, где невозможно прервать производственный цикл.