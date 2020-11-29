Армия Израиля запустила осветительные ракеты на границе с Ливаном

Армия обороны Израиля в субботу вечером запустила несколько осветительных ракет в районе поселения Менара у границы с Ливаном из-за предполагаемого незаконного проникновения на территорию еврейского государства. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба армии страны.

Телеканал Al Arabiya в свою очередь передает, что израильские военные выпустили по меньшей мере 15 осветительных ракет, а в район происшествия направлены несколько вертолетов для прочесывания местности.

Позднее The Jerusalem Post сообщила, что армия обороны Израиля задержала двух суданских беженцев при попытке незаконного проникновения на территорию страны. Согласно данным предварительного расследования, беженцы пытались попасть в Израиль, чтобы найти работу.