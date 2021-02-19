Нетаньяху поблагодарил Путина за помощь в возвращении израильтянки из Сирии
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил в пятницу президента РФ Владимира Путина за содействие в возвращении на родину израильтянки из Сирии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Несколько дней назад молодая израильская женщина пересекла границу с Сирией. Я дважды разговаривал со своим другом президентом России Владимиром Путиным. Я попросил его помочь вернуть ее, и он действовал. Я хочу поблагодарить его за то, что он снова поддержал наши усилия по возвращению израильских граждан домой", - сказал Нетаньяху в видеообращении, опубликованном им в Twitter.
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