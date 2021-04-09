Итоги валютных торгов в Израиле: Курс доллара понизился, курс евро повысился

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 9 апреля, валютные торги завершились понижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,061% и составил 3,284 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,169% и составил 3,906 шекеля за €1.