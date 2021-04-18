Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице

Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране.

Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В связи с продолжающимся снижением уровня заболеваемости, о чем свидетельствует статистика по всей стране, на улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года. Минздрав рекомендует по-прежнему носить защитные маски при участии в собраниях на открытом воздухе. Ношение масок в помещениях, кроме личного жилого пространства, остается обязательным", - говорится в сообщении. В ведомстве также рекомендовали израильтянам "иметь при себе маску даже во время пребывания на улице".