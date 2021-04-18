Минздрав Израиля разрешил не носить маски на улице
Министерство здравоохранения Израиля отменило предписание об обязательном ношении защитных масок на улице в связи со снижением уровня заражения коронавирусом в стране.
Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В связи с продолжающимся снижением уровня заболеваемости, о чем свидетельствует статистика по всей стране, на улице маску разрешается не носить с 18 апреля 2021 года. Минздрав рекомендует по-прежнему носить защитные маски при участии в собраниях на открытом воздухе. Ношение масок в помещениях, кроме личного жилого пространства, остается обязательным", - говорится в сообщении. В ведомстве также рекомендовали израильтянам "иметь при себе маску даже во время пребывания на улице".
Лента новостей
Единственный шанс для Армении заключается в отказе от всех т.н. территориальных претензий к Азербайджану - первый вице-спикер Милли Меджлиса
Армения сегодня расплачивается за свою оккупационную политику и провокации - азербайджанский депутат
Будет проведен 100-летний юбилей Азербайджанского государственного педагогического университета - распоряжение
Армяне сфальсифицировали, разрушили албанские храмы - замглавы Албано-удинской религиозной общины Азербайджана (ФОТО)
Репортаж VICE News о последствиях ракетной атаки Армении на Барду номинирован на международную премию
Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении безопасности критической информационной инфраструктуры
Парламентская делегация Азербайджана почтила память великого лидера Гейдара Алиева в Санкт-Петербурге (ФОТО)
Армяне занимались фальсификацией на каждом квадратном метре территории Карабаха - глава Албано-удинской религиозной общины (ВИДЕО)
Агентство госказначейства Азербайджана направит свыше 290 тыс. манатов на обновление информационных систем
До внедрения централизованного приема в вузы в Азербайджане в этой сфере процветала коррупция - глава ГЭЦ
Определены возможные сферы сотрудничества Туркменистана в рамках диалога «Вышеградская группа - Центральная Азия»
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана в древнем албанском храме в селе Туг - Trend TV (ФОТО)
Миссия МГ ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта завершилась, даже не начавшись - первый вице-спикер Милли Меджлиса
Тойво Клаар должен был исходить из принципов международного права при принятии решения о встрече с Бабаяном – украинский эксперт
Члены Албано-удинской христианской религиозной общины Азербайджана отправились в Ходжавендский район (ФОТО)