Госкомпания из ОАЭ покупает долю Ицхака Тшувы в месторождении "Тамар"

Компания "Делек Кидухим" Ицхака Тшувы подписала предварительный договор о продаже 22% акций в израильском газовом месторождении "Тамар" компании Mubadala Petroleum из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Стоимость сделки оценивается в 1,1 миллиарда долларов. Точная сумма будет зависеть от условий оплаты и других параметров, которые будут прописаны в окончательном договоре.

По условиям лицензии на месторождение "Левиатан", Ицхак Тшува должен продать свою долю в месторождении "Тамар" до конца текущего года.

Компания Mubadala Petroleum принадлежит компании Mubadala Investment Company, которая, в свою очередь, находится в полном владении правительства эмирата Абу-Даби.

Другими совладельцами месторождения "Тамар" являются американская корпорация Chevron (25%), а также компании "Исрамко" (28,75%), "Тамар Петролеум"(16,75%), "Дор" (4%) и "Эверест" (3,5%).