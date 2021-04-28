Продажи внедорожников в Израиле выросли на 30%

Снятие карантинных ограничений в условиях, когда многие страны остаются недоступными для израильтян, привели к значительному росту спроса на автомобили повышенной проходимости. С начала 2021 года в Израиле было продано на 30% больше внедорожников, чем за тот же период предыдущего года, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

По данным ассоциации импортеров автомобилей, в январе-марте 2020 года израильтяне купили 2700 внедорожников. В первом квартале нынешнего года приобретено около 4000 таких автомобилей. Большинство из них стоят менее 200000 шекелей, что для внедорожника – бюджетный вариант.

Так, продажи джипов Suzuki Jimny, базовая цена которых составляет 140000 шекелей, выросли на 93%, продажи Subaru XV примерно по той же базовой цене, - на 36%. На 92% выросли продажи Subaru Forrester, цены не который начинаются с 172000 шекелей.