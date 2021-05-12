Возобновляется движение поездов на участке Тель-Авив-Лод
Израильская железнодорожная компания ("Ракевет Исраэль" ) объявила о возобновлении с 13:00 движения поездов на участке между станцией "Хагана" в Тель-Авиве и Лодом, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il
Также возобновит работу маршрут Биньямина-Тель-Авив-Реховот-Ашдод.
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