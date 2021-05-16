Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом

В результате обрушения трибуны в синагоге в Гиват-Зееве на Западном берегу реки Иордан погибли два человека, пострадали более 130 человек, сообщает The Times of Israel со ссылкой на израильскую медицинскую службу Маген Давид Адом, работающую в экстренных ситуациях, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

По данным издания, 132 человека были доставлены в больницы. Пятеро пострадавших в тяжелом состоянии, восемь - в состоянии средней степени тяжести, у остальных легкие ранения.

В момент происшествия в синагоге находилось около 600 человек. О причинах происшествия не сообщается.