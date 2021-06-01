Компания Uniliver объявила, что рассматривает возможность повышения цен на свои товары
Компания Uniliver, занимающая шестое место на израильском рынке продуктов питания, объявила, что взвешивает возможность повышения цен на свою продукцию, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Ранее такие же заявления сделали компании "Штраус" (второй по величине игрок на рынке продуктов питания в стране) и "Дипломат" (пятое место на рынке продуктов питания).
В то же время компания "Хевра Мерказит ле-Машкаот" заявила, что не намерена повышать цены. Позиция еще трех крупных игроков – "Тнувы", "Осема" и "Шуферсаля" – на текущий момент неизвестны.
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