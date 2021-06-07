Итоги валютных торгов: Курс доллара снизился, курс евро возрос

Банк Израиля сообщает, что в понедельник, 7 июня, валютные торги завершились снижением курса доллара и повышением курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара опустился на 0,184% и составил 3,251 шекеля за $1. Курс евро вырос на 0,165% и составил 3,952 шекеля за €1.