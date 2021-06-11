Израиль и Сингапур подписали договор о финансировании совместных научных исследований
Управление инноваций в министерстве науки Израиля и агентство по развитию предпринимательства Сингапура подписали соглашение о формировании сингапуро-израильского фонда по финансированию научных исследований и разработок, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
Фонд будет поддерживать совместные исследования и разработки и пилотные программы в сферах высоких технологий.
Размер грантов – до 1,5 миллионов долларов. Проекты в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и пищевых технологий смогут претендовать на повышенные гранты.
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