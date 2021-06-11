Израиль и Сингапур подписали договор о финансировании совместных научных исследований

Управление инноваций в министерстве науки Израиля и агентство по развитию предпринимательства Сингапура подписали соглашение о формировании сингапуро-израильского фонда по финансированию научных исследований и разработок, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Фонд будет поддерживать совместные исследования и разработки и пилотные программы в сферах высоких технологий.

Размер грантов – до 1,5 миллионов долларов. Проекты в сферах здравоохранения, сельского хозяйства и пищевых технологий смогут претендовать на повышенные гранты.