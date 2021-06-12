За неделю через аэропорт Бен-Гурион прошло рекордное с начала эпидемии число пассажиров

За минувшую неделю через международный аэропорт Бен-Гурион прошло рекордное – за период с начала эпидемии коронавируса в Израиле – число пассажиров. Как сообщает Times of Israel, только в четверг, 10 июня, аэропорт принял и отправил не менее 22500 человек. Большинство пассажиров – израильтяне, наиболее популярными направлениями являются страны Средиземноморья, Балканы и США, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Напомним, летом 2019 года, до начала пандемии, в Бен-Гурионе был установлен следующий рекорд по числу принятых и отправленных пассажиров: 115000 человек в день.

В пятницу, 11 июня, правительство Израиля одобрило продление действующих в настоящее время правил выезда из страны до 27 июня 2021 года. Правила были введены на фоне пандемии коронавируса в мире.