Нафтали Беннет стал новым премьер-министром Израиля

Лидер партии "Ямина" Нафтали Беннет в воскресенье принес присягу в качестве 13-го премьер-министра Израиля в ходе церемонии в Кнессете (парламенте страны), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее в воскресенье Кнессет 60 голосами против 59 утвердил состав кабмина, а также избрал Мики Леви от партии "Еш атид" в качестве нового спикера палаты. Трансляцию голосования депутатов и церемонии присяги осуществляет парламентская пресс-служба.

В 36-м правительстве Израиля, сформированном на основе коалиции с участием восьми партий, министерство обороны возглавит глава "Кахоль-Лаван" Бени Ганц, руководивший оборонным ведомством и в предыдущем кабмине во главе с Биньямином Нетаньяху, министерством иностранных дел будет руководить первые два года Лапид, а МВД - соратница Беннета по партии "Ямина" Айелет Шакед. В кабинете будут три русскоязычных министра: глава партии "Наш дом - Израиль" Авигдор Либерман возглавит министерство финансов, Константин Развозов из "Еш атид" станет министром туризма, а Зеэв Элькин из партии "Новая надежда" возглавит министерство по делам Иерусалима.