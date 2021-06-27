Израиль отправит в США военных для оказания помощи после обрушения здания во Флориде

Совместная делегация Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и министерства иностранных дел отправится в штат Флорида для участия в поисково-спасательной операции после обрушения здания в городе Серфсайд. Сообщение об этом размещено в субботу на странице МИД еврейского государства в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Делегация состоит примерно из 10 военнослужащих запаса из командования тыла ЦАХАЛ, все они являются ведущими специалистами в области инженерного дела и оказания социальной помощи", - говорится в тексте. В дипведомстве добавили, что "миссия делегации заключается в оказании помощи при проведении поисково-спасательной операции, а также картографировании места расположения обрушившегося дома". Израильские представители будут работать в сотрудничестве с аварийно-спасательными службами округа Майами и штата Флорида.

Многоквартирный жилой дом обрушился в округе Майами-Дейд в ночь на четверг. Согласно официальным данным, погибли четыре человека, судьба 159 других остается неизвестной. В районе происшествия ограничено движение транспорта. Там работают сотрудники полиции и пожарных служб.