Более 250 палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими солдатами

Не менее 270 палестинцев пострадали во время столкновений с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Al Jazeera со ссылкой на заявление Палестинского общества Красного Полумесяца.

По его данным, в основном демонстранты пострадали от слезоточивого газа, который применили израильские военные, чтобы разогнать толпу. Еще около 50 человек получили травмы от резиновых пуль, семеро - огнестрельные ранения.

Самые масштабные столкновения произошли в деревне Бейта недалеко от города Наблус, где регулярные протесты проходят с мая.

В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что толпа примерно из 150 палестинцев бросала камни и горящие покрышки в израильских солдат, которые были вынуждены ответить, чтобы их остановить.

За последнюю неделю в результате столкновений с израильскими военными в Бейте два палестинца получили смертельные ранения.