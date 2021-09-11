Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла удар по военному комплексу ХАМАС в секторе Газа, сообщила пресс-служба израильской армии, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"В ответ на ракету, выпущенную из Газы в сторону Израиля, мы нанесли удар по пулеметному посту, военному комплексу и складу ХАМАС", - говорится в сообщении армии в твиттере.

В нем утверждается, что ХАМАС ответственен "за все террористические атаки из Газы".

Ранее израильские военные сообщали, что выпущенная из сектора Газа ракета была перехвачена системой противовоздушной обороны "Железный купол".