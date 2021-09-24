Минздрав Израиля зарегистрировал вакцину AstraZeneca

Министерство здравоохранения Израиля зарегистрировало вакцину от коронавируса COVID-19, производимую британской компанией AstraZeneca по технологии, отличной от вакцин Pfizer и Moderna, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Вакцина Vaxzervia производства AztraZeneca, основанная на классическом вирусном векторе, а не на новой технологии мРНК, предназначена для нескольких сотен пациентов, у которых была острая аллергическая реакция на вакцины Pfizer и Moderna.

Кроме того, ее смогут получить невакцинированные израильтяне, по тем или иным соображениям не желающие прививаться вакцинами мРНК. В минздраве рассчитывают, что появление классической вакцины даст возможность сократить количество "отказников".

Поставка вакцины Vaxzervia в больничные кассы начнется в ближайшее время.