Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро понизились

Банк Израиля сообщает, что в пятницу, 15 октября, валютные торги завершились понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 0,062% и составил 3,219 шекеля за $1. Курс евро снизился на 0,179% и составил 3,735 шекеля за €1.