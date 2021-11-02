Израиль намерен отказаться от угля к 2025 году и достичь нулевых выбросов к 2050 году

Израиль обязуется постепенно прекратить использование угля к 2025 году и намерен добиться нулевых выбросов углерода к 2050 году. Об этом премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет заявил на встрече мировых лидеров, начавшейся в понедельник в рамках 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Впервые Израиль обязуется сократить выбросы парниковых газов до нуля к 2050 году и постепенно прекратить использование угля к 2025 году", - сказал глава израильского кабмина. По его словам, еврейское государство "находится в начале революции в области [борьбы с] изменением климата". "Недавно мы начали реализацию нашего плана "100 шагов", что означает, что в настоящее время мы делаем больше для продвижения чистой энергетики и сокращения выбросов парниковых газов, чем когда-либо в истории нашей страны", - добавил он.

Выступления лидеров проходят в Шотландском выставочном центре на берегу реки Клайд. Саммит завершится 2 ноября, сама же конференция, начавшая работу в воскресенье, продлится до 12 ноября, в ее работе принимают участие делегации почти 200 стран, из которых около 120 представлены на высшем уровне.