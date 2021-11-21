Один человек убит в результате нападения со стрельбой в Иерусалиме (Обновлено)

Один израильтянин был убит, еще трое получили ранения различной степени тяжести в воскресенье в результате нападения с использованием огнестрельного оружия в Старом городе Иерусалима, которое осуществил житель восточной части города. Об этом сообщает израильское радио KAN, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным радиостанции, в результате нападения были ранены двое гражданских, один из которых позднее умер в больнице, и двое полицейских, чьи ранения оцениваются как легкие.

Нападавший был нейтрализован ответным огнем, сообщила полицейская пресс-служба.

12:57 (GMT+4) Неизвестный мужчина напал на прохожих у Храмовой горы в Иерусалиме с ножом и пистолетом. Об этом сообщает организация Stand With Us в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на "Ленту.Ru".

Там же появились кадры с места событий. На них можно увидеть, как несколько полицейских бегут, чтобы задержать предполагаемого преступника.

Как минимум двое серьезно ранены. Нападавший ликвидирован.

Официального заявления полиции еще не последовало. При этом израильские СМИ уже называют произошедшее терактом.