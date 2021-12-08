Итоги валютных торгов в Израиле: Курсы доллара и евро резко понизились

Банк Израиля сообщает, что в среду, 8 декабря, валютные торги завершились значительным понижением курса доллара и курса единой европейской валюты по отношению к израильскому шекелю, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Курс доллара снизился на 1,395% и составил 3,111 шекеля за $1. Курс евро снизился на 1,120% и составил 3,513 шекеля за €1.