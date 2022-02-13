Премьер Израиля призвал сограждан как можно быстрее покинуть Украину

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет в связи с ситуацией с Украиной обратился с призывом к согражданам незамедлительно уезжать из этой страны, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Проявите ответственность за собственные жизни, уезжайте с Украины как можно быстрее и возвращайтесь домой", - приводит издание The Jerusalem Post слова министра, сказанные на заседании кабинета министров.

Он предупредил сограждан, что не стоит ждать момента, когда возвращение в Израиль станет невозможным.

Премьер добавил, что неясно, как будет развиваться ситуация, и выразил надежду на то, что эта напряженность завершится без дальнейшей эскалации ситуации.

Издание напоминает, что министерство иностранных дел Израиля накануне вечером обнародовало призыв к израильтянам покинуть Украину. The Jerusalem Post отмечает, что в настоящий момент в этой стране находятся примерно 10-15 тыс. граждан Израиля, а еще около 200 тыс. граждан Украины претендуют на получение израильского гражданства.

Также МИД уже отправил членов семей израильских дипломатов с Украины на родину.

Позднее в воскресенье, как ожидается, Беннет и ряд министров проведут совещание по ситуации в Украине.