Израиль направляет в Украину 100 тонн гуманитарных грузов

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид поручили департаменту по международному сотрудничеству министерства иностранных дел реализовать доставку гуманитарной помощи украинскому народу, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

"Государство Израиль поддерживает украинский народ в трудную минуту и ​​отправляет 3 самолета с гуманитарным грузом. Первый самолет вылетел вчера, второй - сегодня утром, третий вылетит сегодня", - говорится в официальном сообщении.

Будет доставлено 100 тонн гуманитарного груза: 10 систем очистки воды для нужд 200 тысяч человек, аварийные комплекты для водоснабжения для 100 тысяч человек, 3 тысячи зимних палаток, 15 тысяч одеял, 3 тысячи спальных мешков, 2 тысячи 700 пуховиков, 17 тонн медицинского оборудования и медикаментов.

Сотрудники посольств Израиля в регионе координируют усилия по эвакуации израильских граждан из Украины.