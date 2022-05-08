Премьер Израиля заявил о планах создать нацгвардию

Израиль в настоящий момент находится в начале нового этапа борьбы с терроризмом и планирует создание национальной гвардии. Об этом сообщил в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства премьер-министр Нафтали Беннет, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы находимся в начале нового этапа в войне с терроризмом. Те, кто подстрекает [к террору], не смогут более спать спокойно", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "Высшей миссией правительства Израиля является восстановление личной безопасности граждан Израиля. Мы продвигаем важные шаги, и первый из них - это создание национальной гвардии", - добавил Беннет.

Премьер приветствовал также действия силовиков, поймавших в воскресенье утром двух террористов, убивших 5 мая трех израильтян в ходе нападения с использованием огнестрельного оружия и топора в городе Элад (центр страны). "Мы сказали, что поймаем террористов, и мы это сделали. Сегодня утром наши силы захватили этих убийц, террористов с мозгами, промытыми подстрекательством, использовавших топоры для совершения невообразимо жестоких убийств", - продолжил глава израильского кабинета.=