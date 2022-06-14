В Израиле назвали связи с ЕС стратегическим достоянием

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид провел в понедельник встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которой заявил, что еврейское государство считает свои связи с ЕС стратегическим достоянием и намерено укреплять их. Об этом сообщила пресс-служба израильского МИД, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Был рад принять сегодня вечером председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. За минувший год (за время работы действующего правительства Израиля) мы восстановили наши отношения с Европейским союзом. Эти связи являются стратегическим достоянием Государства Израиль, и мы будем продолжать работать над их укреплением", - заявил Лапид, слова которого привела пресс-служба.