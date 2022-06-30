Голосование о самороспуске парламента Израиля перенесли на четверг

Голосование в израильском Кнессете - однопалатном парламенте - по законопроекту о самороспуске и проведении новых выборов не состоится в среду, как было запланировано; оно переносится на четверг 30 июня. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Times of Israel.

Голосование во втором и третьем чтениях не состоится из-за ряда депутатов, которые настаивают на проведении до самороспуска голосований по ряду предложений.

Ожидается, что голосование во втором и третьем чтениях теперь состоится в 8:00 утра четверга 30 июня. Если это произойдет, то нынешний министр иностранных дел Яир Лапид, по соглашению о ротации, станет новым премьер-министром в ночь на 1 июля.

На прошлой неделе глава израильского правительства Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид заявили, что намерены распустить Кнессет. Если этот процесс будет завершен, он повлечет за собой очередные парламентские выборы в Израиле. За последние три года эти выборы станут пятыми по счету.

Также в среду Беннет заявил, что решил взять "тайм аут" от политики, и что он не будет возглавлять партию "Ямина" на будущих выборах.